، "فيصل بن سلمان" يدشن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" بالمدينة المنورة.. غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر على مدار عام كامل وتتناول 12 قيمة مختلفة

يرعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء غد الاثنين، حفل تدشين مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة"، وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة طيبة في المدينة المنورة.

ويشهد الحفل إعلان انطلاق البرامج المتنوعة والمختلفة لمبادرة القيم والأخلاق "خير أمة"، والتي تستمر على مدار عام كامل، وتتناول 12 قيمة مختلفة تم تحديدها من قبل الأمانة العامة للمبادرة، وهي (الرحمة - الإخلاص - الاحترام – المواطنة – بر الوالدين – الأمانة – الحياء – العدل – حق الجار – الصدق – النزاهة – العطاء)، ويشارك بها عدد من الجهات والهيئات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الخيري والمراكز التطوعية والأفراد من كل شرائح المجتمع لتعزيز وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع، وريادة في إثراء القيم والأخلاق الحميدة وتميز في بناء الإنسان اجتماعياً وثقافياً.

تقييم وتحكيم

وتخضع جميع البرامج والمبادرات المنبثقة من مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" للتحكيم والتقييم من قبل الأمانة العامة للمبادرة، والتي تتولى الإشراف على كل الأعمال والبرامج المتنوعة، وذلك قبل الإعلان النهائي عن أسماء الأفراد والجهات التي حصلت على أعلى درجات التقييم في مجمل مبادراتها التي شاركت فيها، ومنها تكريم أفضل جهة داعمة لمبادرة "خير أمة"، وأفضل جهة في تنفيذ المبادرات وتجسيدها بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى أفضل فكرة ضمن قائمة المبادرات، وأفضل منسق بين الجهات المشاركة، إلى جانب تكريم الأفراد رواد الخدمة المجتمعـية في الحفل الختامي لأعمال الدورة السنوية لمبادرة خير أمة في نسختها الأولى.

أهداف المبادرة

وتعمل المبادرة على تحقيق عدد من الأهداف من بينها تعزيز وترسيخ القيم الأخلاق ومفاهيم التعايش والتلاحم واستثمار مكانة المدينة المنورة الدينية والتاريخية والثقافية في تنمية المجتمع، وتفعيل الممارسة السلوكية للأخلاق، بالإضافة إلى بناء برامج داعمة للقيم ومعززة للسلوك الإيجابي.

مشاركة المجتمع

وتسعى إمارة منطقة المدينة المنورة من خلال إطلاق مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة"، إلى إشراك كل شرائح المجتمع، بمختلف البرامج والمبادرات المتنوعة من خلال الفعاليات المختلفة التي سوف تنطلق بالتزامن مع إطلاق المبادرة في مختلف الأحياء، وما تتضمنه من أندية ومراكز، ومواقع الجذب السياحي، والجامعات والمدارس، بالإضافة إلى الجوامع والمساجد والمراكز الصحية والأندية الرياضية والمجمعات التجارية، إلى جانب ديوانيات ومجالس الأحياء الرسمية، حيث يتم اختيار إحدى القيم الأخلاقية وتنفيذ عدة فعاليات وأنشطة تعزز مبادئها وممارستها على مدار شهر كامل ضمن نطاق التنفيذ.

معايير معتمدة

وبمجرد اعتماد مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" تشكلت الأمانة العامة للمبادرة لتتولى مهام التنسيق والإشراف على جميع الأعمال وتقييم البرامج والفعاليات وفق المعايير المعتمدة وتقديم كل أنواع الدعم اللازم للجهات المشاركة، وتوفير الاستشارات، وتقديم الدعم اللوجستي والتنسيق بين الجهات المشاركة وإقامة الدورات التدريبية لمنسقي الجهات المشاركة وإصدار الكتيبات والأدلة المساعدة وإنتاج المرئيات والوثائقيات الهادفة وإقامة الفعاليات والأنشطة الداعمة ضمن خطة المبادرة.

أفكار إبداعية

وعملت الأمانة العامة إلى تصميم كل البرامج والفعاليات وفق أسس علمية ومعايير محكّمة وآليات متطورة قام بهندستها وصياغتها مجموعة كبيرة من ذوي الخبرة والاختصاص في كل المجالات ذات الصلة؛ لضمان تقديم هذه البرامج والفعاليات بطرق ووسائل إبداعية وطرح رائد ومبتكر، لتسهم - بمشيئة الله تعالى- في تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة القيم والأخلاق.

منهجية التقييم

تعتمد منهجية تقييم المبادرة على تقييم العناصر الأخرى المتعلقة بتصميم المبادرة من أجل رصد الدرجة النهائية، وهذه العناصر تصميم المبادرة، وتنفيذ المبادرة والزيارة الميدانية ومنسق المبادرة وتقييم تفاعل وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تقييم تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي.

العمل التطوعي

وانطلاقاً من أهمية مبادرة "خير أمة" على المجتمع المديني، فقد أتاحت الأمانة العامة للمبادرة الفرصة لكل أفراد المجتمع المشاركة في برامجها وفعالياتها -تطوعاً- لما للعمل التطوعي من دور مهم في رفعة وتقدم الأمم وازدهارها، ولما تحمله من معانٍ وفوائد كثيرة، وذلك من خلال التواصل والتنسيق مع الأمانة العامة، فيما ستعمل الأمانة العامة على تكريم المتطوعين ومنحهم شهادات التطوع المعتمدة، والتي تتضمن عدد الساعات التطوعية والمهام التي أنجزت، وذلك ضمن الخطة العامة للمبادرة بتوسيع مشاركة كل أطياف المجتمع والمهتمين للمشاركة في المبادرة التي تنطلق من المدينة المنورة لتعزز القيم بين أهالي وزوار المنطقة.

مؤشرات النجاح

ووضعت الأمانة العامة للمبادرة مجموعة من مؤشرات التي تضمن نجاح منظومة القيم والأخلاق للمبادرة، والتي من بينها حوكمة الأمانة العامة ودعم الجهات المشاركة وتطبيق أسس ومعايير الجودة في كل الأنشطة والفعاليات وحوكمتها بعد دراسة مستفيضة تلتزم برؤية التخطيط الفعال، بما ينسجم مع وضوح أدوار الجميع والمسؤوليات وتعزيز التنسيق والاتصال، وصولاً إلى متابعة المنظومة وتقييمها وفقاً للمعايير المعتمدة.