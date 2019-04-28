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كشفت صحة جازان تفاصيل الصورة المتداولة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمشار إلى أنها لأحد أجهزة الأشعة بمستشفى أبو عريش العام.
وأوضحت الصحة أن ما تم تناقله عبر وسائل التواصل غير صحيح، حيث إن أجهزة الأشعة بمستشفى أبو عريش هي أجهزة رقمية حديثة والجهاز الذي تمت الإشارة إليه جهاز يدوي وليس ضمن أجهزة المستشفى.
وتابعت: الصحة في جازان اهتمامها وحرصها على معالجة أي ملاحظات يتم رصدها من خلال المستفيدين بأي منشأة صحية.
جهاز أشعة بجازان يتحول لسفرة طعام.. و"الصحة" ترد: ليس من أجهزة المستشفىمحمد المواسي الخليج 365 2019-04-28
كشفت صحة جازان تفاصيل الصورة المتداولة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمشار إلى أنها لأحد أجهزة الأشعة بمستشفى أبو عريش العام.
وأوضحت الصحة أن ما تم تناقله عبر وسائل التواصل غير صحيح، حيث إن أجهزة الأشعة بمستشفى أبو عريش هي أجهزة رقمية حديثة والجهاز الذي تمت الإشارة إليه جهاز يدوي وليس ضمن أجهزة المستشفى.
وتابعت: الصحة في جازان اهتمامها وحرصها على معالجة أي ملاحظات يتم رصدها من خلال المستفيدين بأي منشأة صحية.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
07:25 PM
أكدت أن ما تم تناقله عبر وسائل التواصل غير صحيح
كشفت صحة جازان تفاصيل الصورة المتداولة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمشار إلى أنها لأحد أجهزة الأشعة بمستشفى أبو عريش العام.
وأوضحت الصحة أن ما تم تناقله عبر وسائل التواصل غير صحيح، حيث إن أجهزة الأشعة بمستشفى أبو عريش هي أجهزة رقمية حديثة والجهاز الذي تمت الإشارة إليه جهاز يدوي وليس ضمن أجهزة المستشفى.
وتابعت: الصحة في جازان اهتمامها وحرصها على معالجة أي ملاحظات يتم رصدها من خلال المستفيدين بأي منشأة صحية.
، جهاز أشعة بجازان يتحول لسفرة طعام.. و"الصحة" ترد: ليس من أجهزة المستشفى ،
المصدر : الخليج 365
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