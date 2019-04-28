شاهد: مسلسل عشاق رغم الطلاق الحلقة 21 قبل عرضها بجودة فائقة

منذ أن بدأت قناة MBC في عرض أحداث المسلسل الكويتي "عشاق رغم الطلاق"، نال اهتمام الجمهور الخليجي بشكل كبير، حيث تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.

مسلسل عشاق رغم الطلاق الحلقة 21 هنـــا

واستطاعت الحلقة الماضية من المسلسل والتي عُرضت مساء أمس الخميس، أن تكون ضمن قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع تويتر بسبب الأحداث الهامة التي وقعت بين الأبطال الرئيسيين للعمل.

وتدور أحداث مسلسل "عشاق رغم الطلاق" حول مجموعة قصص واقعية ومجتمعية، وأخطاء قد تقع عند البعض داخل الأسر المختلفة، مثل الطلاق والخيانة، والشك والغيرة المفرطة، والحب من طرف واحد وغيرها من الأحداث.

ويشارك في بطولة المسلسل الكويتي كل من الفنانة نور الكويتية وإيمان الحسيني وسليمان الياسين وانتصار الشراح وعبد الله بهمن ومحمد الدوسري وناصر الدوسري وغادة الزدجالي وهيام الحسن ويوسف المحمد وصابرين بو رشيد وغيرهم، وتأليف علياء الكاظمي وإخراج خالد جمال.