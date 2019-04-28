شاهد: الوليد بن طلال ينشر صورة أميرات نائمات ويشعل تويتر

أثار الأمير السعودي الوليد بن طلال تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بنشره صورا لـ "أميرات نائمات"، عبر حسابه في موقع (تويتر)

ونشر الأمير الوليد بن طلال، صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لحفيداته، وهن نائمات بجوار بعضهن البعض، خلال أحد النزهات البرية.

وكتب الوليد بن طلال في تعليقه على الصورة: "حفيداتي، بنات الأمير خالد الوليد، والأميرة ريم الوليد، بعد يوم طويل في نزهة برية"، ليتلقي بعدها سلسلة من الردود بينها الإيجابية وبينها السلبية.

وحظت تلك الصورة بآلاف الردود والتعليقات، التي أشادت فيما وصفوه بطريقة الأمير الوليد في التعامل مع حفيداته الصغيرات، وطريقة تعامله بشكل عام مع المرأة.

والأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ولد في الرياض في 7 مارس 1955 وهو الابن الثاني للأمير طلال بن عبد العزيز، رجل أعمال سعودي يعد من أكبر المستثمرين في العالم.