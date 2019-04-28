«الأرصاد» تعلن نتائج أول مشروع لقياس مستوى الوعي البيئي بالسعودية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، نتائج أول مشروع قياس مستوى الوعي البيئي في المملكة، الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، وذلك بحضور الجهات الحكومية.

ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، ويهدف لتحديد مؤشرات نسب الوعي البيئي في المملكة، ومعرفة مستوى الوعي في المجتمع السعودي حول الثقافة البيئية، ونشر الثقافة البيئية وتوجيه كل فرد في المجتمع كمشارك في حماية البيئة بمنع التلوث وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ومنع أو الحد من تلوثها.

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كما يسعى المشروع للتعرف الدقيق على مستوى الوعي البيئي الحالي لدى مختلف شرائح المجتمع بالمملكة، التي تمكن الهيئة من وضع استراتيجية وخطة وطنية للإسهام في رفع مستوى الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع عن أهمية المحافظة على البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحد من تدهورها أو تلوثها، وكذلك تحفيز وتنسيق ودعم جهود الجهات والشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص والجمعيات والأفراد في تنفيذ برامج وحملات وإصدارات تهدف لترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها.

ويعمل مشروع قياس مستوى الوعي البيئي في المملكة على معرفة توجيه السلوكيات السليمة في المحافظة على البيئة وحماية الصحة العامة للمجتمع، وتطويرها ومعرفة طرق التخفيف من جميع أنواع التلوث مثل الإسراف في استهلاك المياه، وإساءة استخدام الشواطئ البحرية والمتنزهات، والإسراف في استهلاك الطاقة.

ويسهم في بناء تخطيط سليم للتنمية المستدامة بالتشاور مع المجتمع كأصحاب مصلحة في مناقشة تأثيرات الخطط والبرامج والمشروعات التنموية على البيئة وصحة ورفاهية أفراد المجتمع، وهو ما ينص عليه النظام العام للبيئة من خلال رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة.