الزكاة والدخل تقدم تطبيق القيمة المضافة للتحقُّق من التسجيل

قدمت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والذي يُقدم للمستخدمين العديد من المزايا.

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: التطبيق يضمن مزايا عديدة للمتعاملين مع الهيئة، وأبرزها التحقق من تسجيل المنشآت في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتقديم بلاغ عن المنشأة التي طبقت ضريبة القيمة المضافة وهي غير مسجلة في النظام الضريبي، فضلًا عن التأكد من أن مبلغ ضريبة القيمة المضافة صحيح وذلك عن طريق حاسبة الضريبة، مع الحصول على معلومات وافرة حول ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

ولتحميل التطبيق عبر نظام iOS يتم الدخول عبر الرابط

أما تحميل التطبيق عبر نظام أندرويد فيتم عبر الرابط

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كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دعت المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، والتي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مارس الماضي.

كما حثت الهيئة، المنشآت التي تقل توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال، على تقديم إقراراتها الضريبية للربع الأول من عام 2019م، وذلك قبل تاريخ 30 من شهر أبريل الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى أنه حسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي أو أقل تقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من شهر يناير إلى مارس 2019م قبل نهاية أبريل 2019م، أما المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، فيتوجب عليها تقديم إقراراتها شهريًا، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، أي أن عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر مارس 2019م قبل نهاية شهر أبريل الجاري 2019م.

وأكدت الهيئة، أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5%، ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة، التي كان يتعيّن على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وقد تتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.