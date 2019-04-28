القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي يطلق مبادرات «رمضان الخير»

تطلق مكتبة الحرم المكي الشريف، ممثلة في القسم النسائي، حزمة من البرامج والمبادرات الرمضانية بعنوان «رمضان الخير»، من منطلق رسالتها في المجتمع بنشر العلم والثقافة، ودفع عجلة التنمية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وذلك خلال الفترة من 25 شعبان حتى منتصف شهر رمضان.

وأوضحت مديرة القسم النسائي بالمكتبة، الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أن هدف المبادرات والبرامج تقوية الجانب الروحي وجانب العبادة لدى المجتمع، والاستثمار الجيد لشهر رمضان، والعمل على تكوين وصقل الشخصية المسلمة المتكاملة والمتزنة في إطار التعاليم الإسلامية السمحة، علاوة على المساعدة في تنمية قدرات المجتمع على التفاعل الإيجابي؛ ليصبحوا مواطنين صالحين قادرين على البذل والعطاء، لافتة إلى أن البرامج تتناول مختلف الجوانب الشرعية والثقافية، التي تتناسب مع الشهر المبارك، وتلبي رغبات المجتمع بمختلف الأعمار من النساء والأطفال .

وأفادت بأن البرامج المخصصة للأطفال من البنات والأولاد من سن 6 سنوات إلى 12 سنة، تتضمن تقديم قصص عن أنبياء الله «إبراهيم وإسماعيل، موسى وهارون، آدم وأبناؤه، يوسف، سليمان، نوح، يونس، محمد»، فيما تتناول البرامج المخصصة للكبار عدة موضوعات تتمثل في «كيف تعمل في رمضان، العلاقات الشخصية نحو حياة أفضل، دور السلف الصالح في حفظ الأمن الفكري، القيم الإيمانية لتربية الأبناء في رمضان وتطبيقاتها في الأسرة، بنا مربي القرآن، أبناؤنا ووسائل التواصل الاجتماعي، فن التعامل مع الأخطاء، وقفات مع رمضان».