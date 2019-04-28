حملات تفتيشية مفاجئة لـ«العمل» بالرياض والمحافظات

نفَّذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حملات تفتيشية مفاجئة في العاصمة، ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها.

وجاءت هذه الحملات التفتيشية، التي أسفرت عن ضبط 252 مخالفة وإنذار 158 منشأة؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

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وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، يوسف السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في الرياض وكل محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته، وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وأكد السيالي، أنه لا تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات شملت 3423 منشأة تجارية.

وطالب مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، المواطنين والمواطنات للإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق «معًا للرصد»، عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد «19911»؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.