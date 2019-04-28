السعودية اليوم / فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة ينهي خطته لشهر رمضان والإجازة الصيفية



مكة المكرمة 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة ،خطته التنفيذية الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية لهذا العام ١٤٤٠ بتكليف عدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين , ويعملون على فترتين صباحية ومسائية.

ويتركز العمل حسب الخطة على أوقات الذروة والأماكن المزدحمة من الزوار وغيرهم من المواطنين والمتنزهين.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن خطة عمل أعضاء الهيئة تشمل تغطية المنطقة المركزية بجوار الحرم المكي والأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة والشواطئ والحدائق ، بالتنسيق مع الشرط والجهات ذات العلاقة .

وقال العمري تشمل الخطة كذلك تغطية مراكز الهيئة التوجيهية بجبل النور وجبل ثور وجبل عرفة ومكتبة مكة المكرمة ومقبرة المعلاة، والجعرانة، التي يكثر ارتيادها من المعتمرين والزائرين، وتغطيتها بالأعضاء الميدانيين من ذوي الكفاءات العلمية والقدرات المهارية العالية والمترجمين بعدة لغات.

ودعمت هذه المراكز بمطبوعات توعوية ومعارض توجيهية تحتوي على شاشات عرض وكتيبات وسائل في العقيدة وأحكام الصلاة والتحذير من المخالفات الشرعية. مشدداً على التركيز على التواجد الميداني وبذل التوجيه والإرشاد والنصح بالحكمة واللين والموعظة الحسنة . مشيداً بالدعم المستمر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه ومتابعة مباشرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند والتي تحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .

// انتهى //

19:54ت م

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