السعودية اليوم / زلزال بقوة خمس درجات يضرب فانواتو وكاليدونيا الجديدة



واشنطن 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر كلًا من فانواتو وكاليدونيا الجديدة اليوم.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 172 كيلومترا عن فانواتو.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية.

// انتهى //

19:27ت م

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