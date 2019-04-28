السعودية اليوم / أمانة منطقة نجران تطلق الهوية الجديدة لأعمال النظافة داخل نطاق المدينة



نجران 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 أبريل 2019 م واس

أطلقت أمانة منطقة نجران، اليوم الهوية الجديدة لمشروعي النظافة داخل نطاق المدينة، قطاع البلد والفيصلية والقرى التابعة لها وقطاع حي الفهد والعريسة والقرى التابعة لها والتي تحتوي على معدات وآليات وكوادر بشرية بهوية جديدة، لضمان تنفيذ الأعمال اليومية بما يحقق معياري الجودة والسرعة، وتفعيل الشراكة بين الأمانة وسكّان مدينة نجران، مع بدء العقود الجديدة للنظافة.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الهوية الجديدة تأتي انطلاقًا من التزامها بتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة لسكان المدينة وزوارها، مثمنة دور السكّان وتعاونهم في التخلص من النفايات باستخدام أكياس مغلقة ووضعها في الحاويات المخصصة لها.

وتركّز الهوية الجديدة لأعمال النظافة على تخصيص لون معين لملابس العمالة المعدات في كل قطاع، مع نشر رسائل توعوية موضوعة على المركبات المخصصة لجمع النفايات، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتحقيق التكامل فيما بين جهود الأمانة الميدانية ودور السكان في الحفاظ على جمالية المدينة.

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19:10ت م

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