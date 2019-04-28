السعودية اليوم / حملة أمنية مشتركة بمحافظة حقل



تبوك 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

قامت شرطة محافظة حقل والدوريات الأمنية والمرور بالمحافظة بحملات أمنية مشتركة هدفت لمراقبة الوضع الأمني وضبط المطلوبين للجهات الأمنية والسيارات المخالفة للتعليمات الأمنية.

وبدأت الحملة بانطلاقة لجميع الفرق الأمنية حيث شمل الانتشار الأمني على شكل نقاط تفتيش مكثفة وبشكل مفاجئ في عدد من الأحياء وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة ومداخلها ومخارجها ومتابعة السيارات المطلوبة والمعمم عنها إضافة إلى السيارات المخالفة للأنظمة المرورية .

// انتهى //

19:09ت م

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