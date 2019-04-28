السعودية اليوم / مدير مرور الباحة يلتقي مدير السعودية اليوم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة



الباحة 23 شعبان 1440هـ الموافق 28 إبريل 2019م واس

التقى مدير الإدارة العامة للمرور بالباحة العقيد حسين بن أحمد مبارك اليوم, بمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شائق بن محمد آل شائق، وذلك ضمن مبادرة الأولوية لهم.

وفي بداية اللقاء نوه آل شائق بأن المبادرة تهدف إلى تمكين الوصول للخدمات بسهولة ويسر وتخفيف المشاق التي يعانيها ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إعطائهم الحق في تجاوز المسارات الممتلئة والطويلة والجلوس في مرافق الانتظار، كذلك تقديم الخدمات لهم بشكل سريع وفعال، ويتم ذلك بتكاتف كافة القطاعات الحكومية والخاصة عبر تنفيذ برامج مبتكرة، مضيفاً إلى أن المبادرة تستهدف كبار السن ومن لديه إعاقة ، وأيضاً المرأة الحامل ومن تحمل رضيعاً.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالباحة بأن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توعية المجتمع بحقوق هذه الفئة المستهدفة لحصولهم على الأولية الدائمة في المجتمع بالتعاون مع جميع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات.

وقدم آل شايق لكافة منسوبي إدارة المرور بالشكر والتقدير على الجهود المبذولة في تنفيذ هذه المبادرة والتي تخدم عدة شرائح من المجتمع هم بحاجة إلى تسهيل كافة الخدمات المباشرة لهم بكل يسر وسهولة.

//انتهى//

18:39ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.