السعودية اليوم / جامعة الباحة تستضيف اللقاء التحضيري الحادي عشر لمبادرة "وطننا أمانة"



الباحة 23 شعبان 1440هـ الموافق 28 إبريل 2019م واس

استضافت جامعة الباحة اليوم, لقاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللقاء التحضيري الحادي عشر لمبادرة "وطننا أمانة"، بحضور ومشاركة ممثلي فروع الجهات الحكومية المشمولة بالمبادرة في مرحلتها الثانية، وذلك في إطار الشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقاعة التدريب بالمبنى الرئيسي في المدينة الجامعية .

وفي بداية اللقاء رحب وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني بالحضور والمشاركين من القطاعات الحكومية، ومقدمًا الشكر للهيئة على اختيارها الجامعة لعقد هذا الاجتماع انطلاقاً من الشراكة مع الهيئة في تنفيذ هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الجامعة يشرفها أن تفتح أبوابها لمثل هذه المبادرات الوطنية الرائدة والمشاركة فيها بفعالية من أجل الحفاظ على المال العام والمكتسبات الوطنية.

وتخلل اللقاء تقديم شرحًا لمضامين المبادرة وأهدافها، بالإضافة إلى برامج العمل والإعداد والاتفاق على الأنشطة والفعاليات واللقاءات والورش التي سيتم تنفيذها ضمن إطار المبادرة مع عدد من الجهات الحكومية المشمولة بها خلال العام الحالي.

//انتهى//

18:39ت م

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