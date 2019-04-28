السعودية اليوم / مدني الحناكية ينفذ حملةً للتفتيش على اجراءات ووسائل السلامة



المدينة المنورة 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 أبريل 2019 م واس

بدأت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الحناكية اليوم، تنفيذ حملة تفتيش ميداني عن وسائل السلامة بالمحلات التجارية والفنادق وقصور الأفراح والحدائق العامة.

وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد عبدالله بن صالح الريس، أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية في وسائل الدفاع المدني في المحلات التجارية، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف كافة المحلات والمجمعات وقصور وصالات الأفراح، بالإضافة إلى الفنادق والشقق المفروشة ومحطات الوقود ومحلات بيع الغاز.

وأفاد العقيد الريس أن الحملة ستمتد طيلة فصل الصيف، كما ستتوسع في نطاقها الجغرافي والنوعي لتشمل كافة المنشآت الحكومية والخاصة، داعياً المواطنين للتعاون مع الدفاع المدني بالالتزام بتوفير واستخدام وسائل السلامة والحماية المدنية لحماية أنفسهم وممتلكاتهم من التعرض للحوادث المؤسفة التي قد تهدد حياتهم وتدمر ممتلكاتهم نتيجة إهمال استخدام وسائل الوقاية والسلامة.

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