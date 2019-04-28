السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي ممثلة منظمة اليونيسيف في اليمن



الرياض 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، ممثلة منظمة اليونيسيف في اليمن السيدة سارة بيسولو نيانتي.

واستعرض معاليه جهود المركز وأعماله في جميع دول العالم، وما قُدم من مشروعات في شتى المجالات للمواطنين اليمنيين المحتاجين خاصة الفئات الأكثر ضعفًا، كالوقاية من سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات وتوفير اللقاحات وبرنامج إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين الذي سبق أن جندتهم المليشيات الحوثية، ورعاية الأيتام.

وفي تصريح صحفي أبدت ممثلة منظمة اليونيسيف باليمن تقديرها للعمل الإنساني المتميز لمركز الملك سلمان للإغاثة وعطائه البارز الذي شمل الأطفال المتضررين وقالت: جهود المركز ساعدت في حماية أطفال اليمن من عدة جوانب أهمها الصحة والتعليم وسوء التغذية.

وأضافت: ناقشنا عدداً من الموضوعات شملت أهمية تبرعات المركز في السيطرة على مرض الكوليرا وعلى الحد من انتشاره بالإضافة إلى تقوية العلاقات بين الجانبين لتطوير الخطط المستقبلية في موضوع حماية أطفال اليمن، مبينة أنه سيتم مناقشة بعض الخطط المستقبلية للمركز واليونيسف مع باقي الشركاء في موضوع الأطفال باليمن غداً في أبوظبي.

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17:58ت م

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