الراجحي : 4 مرتكزات لبرنامج السلامة والصحة المهنية بالمملكة

2019-04-28

متابعات الخليج 365 -الرياض

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، أن المملكة تسعى إلى تعزيزِ ممارسات السلامة والصحة المهنية من خلال البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية.

وقال الوزير في كلمته التي ألقاها إبان مؤتمر السلامة الذي عقدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي إيماناً مِنا بأهميةِ رفعِ التوعيةِ بمفهومِ السلامةِ والصحةِ في بيئةِ العملِ، ونشر ثقافةِ الوقايةِ، بما يُسهمُ في تعزيزِ حمايةِ سلامةِ وصحةِ العاملينَ والحفاظ على الممتلكاتِ والبيئةِ، وبما ينعكسُ إيجاباً على خفضِ تكاليفِ إصاباتِ العملِ، وتعزيز كفاءةِ المنشآتِ.

وأكد أن مفهومَ بيئةِ العملِ يتعَدَّى الأمورَ التوعويةَ والتنظيميةَ المحيطةَ بالعاملينَ في بيئةِ العملِ، لذلك قامت الوزارةُ بوضعِ إطارٍ أشملَ يتكوَّنُ مِن عدةِ ركائز استراتيجية جميعها تَسعى إلى تعزيزِ ممارساتِ السلامةِ والصحةِ المهنيةِ، وذلك من خِلالِ (البرنامجِ الوطني الاستراتيجي للسلامةِ والصحةِ المهنيةِ)، الَّذي يُعدُ إحدَى مبادراتِ الوزارةِ في برنامجِ التحوّلِ الوطني 2020، أحد برامجِ رؤيةِ المملكةِ 2030، من أجلِ التأثيرِ الإيجابي في بيئةِ العملِ بشكلٍ شموليٍّ.

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وبين أن البرنامج الوطنيّ الاستراتيجيّ للسلامةِ والصحةِ المهنيةِ يرتكز على أربعِ ركائزَ رئيسيةٍ هي: تعزيزُ التوعيةِ ونشر ثقافةِ الوقايةِ، وتعزيز تواجدِ الكوادرِ الوطنيةِ والبنيةِ التحتيةِ للسلامةِ والصحةِ المهنيةِ وتعزيزُ التشريعاتِ والأنظمةِ وتعزيزُ تفتيشِ السلامةِ والصحةِ المهنيةِ وتسجيل الإصاباتِ والتحقيقِ في حوادثِ العملِ.

وشدد الراجحي في نهاية كلمته على أنَّ المنشآتِ شريكٌ في تحقيقِ النجاحِ، حيث إنَّ دورَ أصحابِ العملِ والعاملينَ ضروريٌّ في المساهمةِ في تَطبيقِ ممارساتِ السلامةِ والصحةِ المهنيةِ، بَلْ يُعتبرُ دوراً جوهرياً يجعلُ من جهودِ الوزارةِ في هذا المجالِ واقعاً ملمُوساً.

يذكر أن الوزير الراجحي قد دشن خلال المؤتمر الموقع الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية، بالمشاركة مع معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، كما زار معالي الوزير برفقة أصحاب المعالي والسعادة المعرض المصاحب الذي شارك فيه عدد من المنشآت والجهات الحكومية. كما كرم معاليه عدداً من المشاركين في المؤتمر الذي صاحبه مجموعة من جلسات الحوار وورش العمل.