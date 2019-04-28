بعد تقديم موعد حساب المواطن .. ماذا يحدث عند تغيير الآيبان ؟

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن تأثير تغيير الآيبان البنكي وتوقيت هذا التغيير سواء أكان قبل إعلان نتائج الأهلية أم بعدها.

وتلقت خدمة العملاء سؤالا من مواطن قال فيه : قمت بتغيير الآيبان عن طريق الموقع كم المدة المطلوبة لحين يتم التحقق من الحساب؟

وردت حساب متابعات الخليج 365 بالقول : في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 أبريل ،سيتم التحقق من الآيبان البنكي ضمن دورة الدفع لشهر يونيو”.

وتابع حساب متابعات الخليج 365 بالقول : وسيتم صرف الدعم – في حال كنت مستحقًا – على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان الجديد.

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وكشف حساب متابعات الخليج 365 من جهة أخرى عن طريقة وضوابط تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيس بالقول : بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي ،عائلة سجين،عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة ،أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

يذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وكان حساب متابعات الخليج 365 أكد أنه تقرر تقديم موعد إيداع دفعة شهر مايو إلى اليوم التاسع من الشهر المقبل وفقا للآلية المتبعة للإيداع.وبحسب الآلية المتبعة فإن إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه ليوم إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة كما يتم تأخير موعد إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 ليوم واحد فقط إذا صادف يوم السبت، حيث من المقرر أن يتم صرف الدعم يوم الخميس الموافق 10 مايو.