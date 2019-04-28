ركشنة ورادار طارئ ضمن برامج روتانا على سناب شات

2019-04-28

متابعات الخليج 365 -الرياض

تطلق شبكة قنوات روتانا مبادرة جديدة بالتعاون مع موقع سناب الشات ، لنشر مضمون بعض برامجها خلال شهر رمضان المبارك عبر التطبيق الذي يعتبر أحد أكثر مواقع التواصل رواجاً في العالم العربي.

وتهدف المبادرة بين روتانا وسناب شات إلى تعزيز وصول هذه البرامج إلى جمهور أوسع، لا سيما بعد المشاهدات التي تخطّت الملياري مشاهدة خلال عام 2018 على صفحة روتانا عبر موقع الـ “يوتيوب”، والتي دفعت شبكة قنوات روتانا مؤخراً لنشر مضمونها عبر الـ”سناب الشات” الذي يُعتبر الأكثر متابعةً في السعودية.

تتضمن المبادرة تحميل بعض برامج روتانا خليجية يومياً وأسبوعياً عبر سناب شات خلال الموسم الرمضاني الحالي وعلى رأسها الموسم الثاني من البرنامج الكوميدي الساخر “رادار طارئ” بعد أن حقق موسمه الأول نجاحا لافتا، حيث يتناول من خلاله النجم طارق الحربي يومياً على الهواء مباشرة لمدة نصف ساعة الأعمال والمسلسلات التي تعرض خلال الشهر المبارك على القنوات الفضائية، مع تسليط الضوء على الأخطاء الفنية في الأعمال الدرامية خلال رمضان.

كما ستعرض خليجية عبر تطبيق “سناب شات” البرنامج الحواري الاجتماعي للإعلامي عبدالله المديفر، حيث يستضيف يومياً في رمضان باقة من الشخصيات المعروفة من جميع القطاعات والتخصصات في المملكة ويعرض القضايا الوقتية التي تعني كل مواطن سعودي.

هذا بالإضافة إلى برنامج المقالب “ركشنة” الذي يقدمه الفنان دريعان الدريعان، ويلعب خلاله أدوارا وشخصيات مختلفة، ضمن 50 مقلباً بنكهات كوميدية مختلفة.

يذكر أن شبكة قنوات روتانا تربّعت على المرتبة الأولى عربياً في مشاهدة برامجها من خلال سناب شات خلال الفترة الأخيرة، مسجّلة ما يعادل 25 مليون مشاهدة أسبوعية لبرامجها عبر التطبيق، وذلك في إطار التعاون بين روتانا وتطبيق الـ”سناب شات” العالمي.