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أعضاء ضمك يزورون مصابي الحد الجنوبي ويتبرعون لهم بالدم
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط
قام أعضاء مجلس إدارة نادي ضمك الرياضي ومنسوبيه صباح اليوم، بزيارة لمستشفى القوات المسلحة بمحافظة خميس مشيط للاطمئنان على صحة المصابين من أبطال الحد الجنوبي.
وقدم الوفد للمصابين الورود والهدايا والدروع التذكارية شاكرًا لهم تضحياتهم الجليلة وداعيًا الله أن يجمع لهم بين الأجر والعافيه وأن ينصرهم بنصره.
من جانبه ثمن مدير المستشفى العميد الدكتور عبدالله بن صالح العتيبي، هذه البادرة الطيبة وغير المستغربة على أبناء هذا الوطن، وبعد ذلك قدم رئيس مجلس الإدارة صالح بن عبدالوهاب أبو نخاع درع تكريم لمدير المستشفى ودرعًا لمسؤول العلاقات العامة بالمستشفى سعد بن مبارك الشهراني نظير ما يقدمونه لجنودنا البواسل ولقوات التحالف من دعم ومساندة طبية.
وفي نهاية الزيارة قام الوفد بحملة تبرع بالدم لجنودنا البواسل حماهم الله وأعادهم إلى ديارهم سالمين غانمين متوشحين بوشاح العز والنصر.
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