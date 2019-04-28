وزير التجارة يرعى اللقاء التعريفي لاستراتيجية مركز المعلومات الوطني الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يرعىزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس اللجنة التنفيذية لمركز المعلومات الوطني الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، يوم غدٍ اللقاء التعريفي لاستراتيجية مركز المعلومات الوطني الجديدة.

ويهدف اللقاء إلى التعريف باستراتيجية مركز المعلومات الوطني الجديدة واستراتيجية مكتب إدارة البيانات الوطنية بحضور أكثر من 150 شخصاً من ممثلي وقادة التقنية في القطاعات الحكومية والأهلية، إذ يأتي ذلك إيماناً بأهمية الشراكة مع جميع القطاعات ودورهم الأكبر في إنجاح تنفيذ المبادرات الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأن يكون مركز المعلومات الوطني الشريك الوطني للاستشراف والبنية الرقمية لأكثر ثقة وقدرة واستخداما وفق أفضل المعايير العالمية.

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وسيتم خلال اللقاء عرض موجز عن مسيرة مركز المعلومات الوطني بإستراتيجيته الجديدة بالإضافة إلى عرض عن كامل مبادرات برنامج تنفيذ الاستراتيجية وتشمل السحابة الحكومية، وبنك البيانات الوطني، ومنصة استشراف، وإستراتيجية مكتب إدارة البيانات الوطنية.

وسيشمل اللقاء على عدة محاور من أهمها (الاستشراف حول الأولويات الوطنية، تكامل شامل للبيانات الحكومية، خدمات سحابة حكومية آمنة وفعالة، توفير الأصول الرقمية الحكومية بكفاءة وتطويع الذكاء الاصطناعي لأصحاب القرار مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والخصوصية.

وأعرب نائب المشرف العام على برنامج تنفيذ الاستراتيجية الدكتور عبدالله الغامدي عن شكره لوزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لمركز المعلومات الوطني لرعايته للقاء و دعمه واهتمامه بمخرجات برنامج تنفيذ الاستراتيجية المرجوة في تكامل مراكز البيانات تحت السحابة الحكومية بما يتوافق مع التوجيهات الكريمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.