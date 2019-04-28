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تنطلق غدًا الاثنين، فعاليات أسبوع المرور العربي 2019م، والمعرض المصاحب له، تحت شعار "القيادة الآمنة تضمن سلامتك وسلامة الآخرين"، برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، وبمشاركة 21 جهة حكومية وخاصة.
وتتخلل الفعاليات المتواصلة لمدة خمسة أيام، برامج توعوية لقائدي المركبات والأسرة؛ للحدّ من المخالفات المرورية التي تسبب حوادث مرورية، وكذلك مسرح للطفل ومسار طريق معدّ لتعليم الطفل القيادة الآمنة.
محافظ جدة يفتتح غدًا فعاليات أسبوع المرور العربي 2019صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-28
تنطلق غدًا الاثنين، فعاليات أسبوع المرور العربي 2019م، والمعرض المصاحب له، تحت شعار "القيادة الآمنة تضمن سلامتك وسلامة الآخرين"، برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، وبمشاركة 21 جهة حكومية وخاصة.
وتتخلل الفعاليات المتواصلة لمدة خمسة أيام، برامج توعوية لقائدي المركبات والأسرة؛ للحدّ من المخالفات المرورية التي تسبب حوادث مرورية، وكذلك مسرح للطفل ومسار طريق معدّ لتعليم الطفل القيادة الآمنة.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
06:34 PM
بمشاركة 21 جهة حكومية وخاصة
تنطلق غدًا الاثنين، فعاليات أسبوع المرور العربي 2019م، والمعرض المصاحب له، تحت شعار "القيادة الآمنة تضمن سلامتك وسلامة الآخرين"، برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، وبمشاركة 21 جهة حكومية وخاصة.
وتتخلل الفعاليات المتواصلة لمدة خمسة أيام، برامج توعوية لقائدي المركبات والأسرة؛ للحدّ من المخالفات المرورية التي تسبب حوادث مرورية، وكذلك مسرح للطفل ومسار طريق معدّ لتعليم الطفل القيادة الآمنة.
، محافظ جدة يفتتح غدًا فعاليات أسبوع المرور العربي 2019 ،
المصدر : الخليج 365
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