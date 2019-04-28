، محافظ جدة يفتتح غدًا فعاليات أسبوع المرور العربي 2019 ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 21 جهة حكومية وخاصة

تنطلق غدًا الاثنين، فعاليات أسبوع المرور العربي 2019م، والمعرض المصاحب له، تحت شعار "القيادة الآمنة تضمن سلامتك وسلامة الآخرين"، برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، وبمشاركة 21 جهة حكومية وخاصة.

وتتخلل الفعاليات المتواصلة لمدة خمسة أيام، برامج توعوية لقائدي المركبات والأسرة؛ للحدّ من المخالفات المرورية التي تسبب حوادث مرورية، وكذلك مسرح للطفل ومسار طريق معدّ لتعليم الطفل القيادة الآمنة.