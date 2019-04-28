، شركة البحر الأحمر للتطوير تخصص أكثر 10 مليارات ريال لعقود تطوير المرحلة الأولى ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرضت الفرص الواعدة التي يقدمها المشروع للمستثمرين

كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير المنفّذ لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً، عن تخصيصها أكثر من 10 مليارات ريال سعودي، لعقود إنشاء وتشغيل وإدارة الأصول المزمع تطويرها في المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر، مؤكدة أنها في طور التفاوض مع عدد من العلامات التجارية الكبرى في قطاع السياحة الفاخرة التي من المتوقع مشاركتها في تطوير هذه الوجهة.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2019)، المنعقد حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، وتشارك به شركة البحر الأحمر للتطوير بحضور أكثر من 2500 عارض ومتخصص بقطاع السفر؛ بهدف التواصل واكتشاف أحدث اتجاهات القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: "يعتبر معرض سوق السفر العربي الحدث الأهم في سوق السفر، ويشكل فرصة مهمة لمناقشة التطلعات الاستثمارية في مجال السياحة الفاخرة، حيث سنتطرق إلى المميزات التي تتمتع بها وجهتنا، بما يخدم بناء شراكات تجارية مع مستثمرين لهم حجمهم وتأثيرهم في قطاع السياحة والضيافة في المنطقة".

وأضاف "باغانو": "يهدف مشروع البحر الأحمر إلى وضع المملكة العربية السعودية في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، وتوفير فرص نمو جديدة للشركات المحلية والدولية، والمساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد المحلي للمملكة".

يُذكر أن معرض سوق السفر العربي الذي تنعقد فعالياته في شهر أبريل من كل عام، يستضيف أكثر من 40.000 زائر من المتخصصين بقطاع السفر والمسؤولين الحكوميين وممثلي وسائل الإعلام الدولية، حيث ضمّ في نسخة العام الماضي أكثر من 2500 عارض، وشكلت الفنادق ما نسبته 20% من إجمالي مساحة المعرض.