، "بن مساعد": قطفنا جهد خمس سنوات ووصلنا للدوري الإنجليزي الممتاز ،

محمد بن مسعود - الدمام - رئيس هيئة الرياضة هنأه بالوصول

هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بمناسبة تأهل ناديه شيلفيد يونايتد إلى مصاف أندية الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليج" .

وقال رئيس الهيئة في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قال فيها: "أبارك للأمير عبدالله بن مساعد تأهل ناديه شيفيلد يونايتد إلى الدوري الممتاز الإنجليزي (البريمير ليج)، تمنياتي له بالتوفيق".

من جانبه كتب الأمير عبدالله بن مساعد تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" بعد تأهل فريقه إلى الدوري الممتاز قال فيها:" قبل خمس سنوات وبضعة أشهر سعدت بانضمامي إلى نادي شيفيلد يونايتد. كنا في المركز الـ 21 من بين 24 فريقًا في الدرجة الثانية، وخلال خمس سنوات وأشهر فزنا بدوري الدرجة الثانية ووصلنا إلى نصفي نهائي كأس إنجلترا وكأس الأندية المحترفة، وتحقق أخيرًا الحلم الكبير بالتأهل للبريميرليج بعد عامين فقط في دوري التشامبيون شيب.

وأضاف: لقد وصلنا إلى هذه النتيجة بفضل الله وحمده بالطريقة الصحيحة، فهناك أندية كثيرة في الدرجة نفسها أنفقت أضعاف ما أنفقناه لكنها لم تتأهل، وهذا دليل على حسن الإدارة وكفاءة من عمل وساهم في صنع هذا الإنجاز.

وتابع: إنه إنجاز تحقق بتوفيق الله في فترة قياسية وفي أصعب دوري درجة أولى في العالم.

وكان الأمير عبدالله بن مساعد قاد فريقه شيفيلد يونايتد إلى الصعود للدوري الإنكليزي الممتاز بعد غياب 12 عاماً عن دوري البريميرليج، حيث يعود آخر عهد الفريق الأحمر باللعب في الدوري الممتاز إلى موسم 2006 -.2007م.

يذكر أن الأمير عبدالله بن مساعد يملك 50% من أسهم النادي مناصفة مع ورجل الأعمال الإنكليزي مكيب.