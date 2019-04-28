، "هيئة المواصفات" و"جامعة سطام" توقّعان مذكرة تعاون مشترك ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتبادل الخبرات في المجالات المتعلّقة بأنشطة الجانبين

أبرمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، اليوم؛ مذكرة تعاون مشترك في مجال تقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والاستشارية والدراسات والبحوث، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بأنشطة الجانبين.

وقّع على المذكرة: محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ومدير الجامعة أ.د. عبد العزيز بن عبد الله الحامد.

وتستهدف المذكرة تبادل الاستفادة والخبرات بين الجانبين في مجالات التدريب والتطوير في مجالات: الحوكمة والإدارة، البحوث والدراسات، الحلول التقنية والهندسية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية، والخدمات الاستشارية، وعدد من المجالات الأخرى التي تحقّق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والجامعة.

وأعرب الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة، عن ثقته في أن تسهم تلك الاتفاقية في تعزيز سبل التعاون بين الهيئة والجامعة، مشيدًا بالدور الوطني الذي تبذله جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز في خدمة المجتمع.

وأكّد على تطلُّع الهيئة إلى بناء شراكة إستراتيجية بين الجانبين بالشكل الذي يمكّن كلا الطرفين من تحقيق الأهداف التي يتطلع لها.