، خادم الحرمين يرعى غداً افتتاح وقف الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالرياض ،

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يفتتح رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان، غداً الاثنين، المشروع الاستثماري لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بتكلفة تتجاوز 220 مليون ريال.
ويهدف المشروع الذي هو عبارة عن فندق من فئة الخمس نجوم (راديسون بلو حي السفارات الرياض) إلى الاستفادة من عائدات المشروع الاستثماري لخدمة قضية الإعاقة والمعوقين، ودعم جهود العلماء والباحثين المحلية والإقليمية والعالمية الرامية إلى إثراء العلم والمعرفة في مجالات الإعاقة والتصدي لها بالعلم، إضافة إلى أنه يمثل مصدر دخل دائم لتنفيذ استراتيجية المركز وخططه وبرامجه.
وحظي المشروع باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين بوصفه مؤسس مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، حيث خصصت له أرض بحي السفارات على مساحة 7233 متراً مربعاً، وقد تفضل -حفظه الله- بوضع حجر الأساس للمشروع.
ويشتمل المشروع الذي يتكون من سبعة طوابق على 110 شقق فندقية، 5 نجوم، تتضمن 63 ستوديو، و29 شقة فندقية بغرفة نوم واحدة، و7 شقق بغرفتي نوم، وشقتين بنظام دوبلكس بغرفة واحدة، و7 شقق دوبلكس بغرفتي نوم لكل منها، وغرفتين لذوي الإعاقة، إضافة إلى الأعمال الخارجية.
كما يتضمن جلسات داخلية وخارجية، ومسابح، ونادياً صحياً، وتتميز الغرف والممرات وقاعات الاستقبال والمطاعم بالسمة والطابع الذي تتميز به البيئة السعودية، بإبراز المجسمات والأعمال الفنية التي شارك في إنجازها عدد من الحرفيين السعوديين التي تضاهي أجمل الفنون العالمية.
وسيكون تشغيل المشروع بواسطة مجموعة (فنادق راديسون بلو) إحدى أهم المجموعات الفندقية في العالم، ما يجعله يقدم خدمات فندقية على أرقى مستوى.
خادم الحرمين يرعى غداً افتتاح وقف الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالرياضوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-28
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يفتتح رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان، غداً الاثنين، المشروع الاستثماري لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بتكلفة تتجاوز 220 مليون ريال.
ويهدف المشروع الذي هو عبارة عن فندق من فئة الخمس نجوم (راديسون بلو حي السفارات الرياض) إلى الاستفادة من عائدات المشروع الاستثماري لخدمة قضية الإعاقة والمعوقين، ودعم جهود العلماء والباحثين المحلية والإقليمية والعالمية الرامية إلى إثراء العلم والمعرفة في مجالات الإعاقة والتصدي لها بالعلم، إضافة إلى أنه يمثل مصدر دخل دائم لتنفيذ استراتيجية المركز وخططه وبرامجه.
وحظي المشروع باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين بوصفه مؤسس مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، حيث خصصت له أرض بحي السفارات على مساحة 7233 متراً مربعاً، وقد تفضل -حفظه الله- بوضع حجر الأساس للمشروع.
ويشتمل المشروع الذي يتكون من سبعة طوابق على 110 شقق فندقية، 5 نجوم، تتضمن 63 ستوديو، و29 شقة فندقية بغرفة نوم واحدة، و7 شقق بغرفتي نوم، وشقتين بنظام دوبلكس بغرفة واحدة، و7 شقق دوبلكس بغرفتي نوم لكل منها، وغرفتين لذوي الإعاقة، إضافة إلى الأعمال الخارجية.
كما يتضمن جلسات داخلية وخارجية، ومسابح، ونادياً صحياً، وتتميز الغرف والممرات وقاعات الاستقبال والمطاعم بالسمة والطابع الذي تتميز به البيئة السعودية، بإبراز المجسمات والأعمال الفنية التي شارك في إنجازها عدد من الحرفيين السعوديين التي تضاهي أجمل الفنون العالمية.
وسيكون تشغيل المشروع بواسطة مجموعة (فنادق راديسون بلو) إحدى أهم المجموعات الفندقية في العالم، ما يجعله يقدم خدمات فندقية على أرقى مستوى.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
05:31 PM
بتكلفة تتجاوز 220 مليون ريال ويعد فندق من فئة الخمس نجوم
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يفتتح رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان، غداً الاثنين، المشروع الاستثماري لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بتكلفة تتجاوز 220 مليون ريال.
ويهدف المشروع الذي هو عبارة عن فندق من فئة الخمس نجوم (راديسون بلو حي السفارات الرياض) إلى الاستفادة من عائدات المشروع الاستثماري لخدمة قضية الإعاقة والمعوقين، ودعم جهود العلماء والباحثين المحلية والإقليمية والعالمية الرامية إلى إثراء العلم والمعرفة في مجالات الإعاقة والتصدي لها بالعلم، إضافة إلى أنه يمثل مصدر دخل دائم لتنفيذ استراتيجية المركز وخططه وبرامجه.
وحظي المشروع باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين بوصفه مؤسس مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، حيث خصصت له أرض بحي السفارات على مساحة 7233 متراً مربعاً، وقد تفضل -حفظه الله- بوضع حجر الأساس للمشروع.
ويشتمل المشروع الذي يتكون من سبعة طوابق على 110 شقق فندقية، 5 نجوم، تتضمن 63 ستوديو، و29 شقة فندقية بغرفة نوم واحدة، و7 شقق بغرفتي نوم، وشقتين بنظام دوبلكس بغرفة واحدة، و7 شقق دوبلكس بغرفتي نوم لكل منها، وغرفتين لذوي الإعاقة، إضافة إلى الأعمال الخارجية.
كما يتضمن جلسات داخلية وخارجية، ومسابح، ونادياً صحياً، وتتميز الغرف والممرات وقاعات الاستقبال والمطاعم بالسمة والطابع الذي تتميز به البيئة السعودية، بإبراز المجسمات والأعمال الفنية التي شارك في إنجازها عدد من الحرفيين السعوديين التي تضاهي أجمل الفنون العالمية.
وسيكون تشغيل المشروع بواسطة مجموعة (فنادق راديسون بلو) إحدى أهم المجموعات الفندقية في العالم، ما يجعله يقدم خدمات فندقية على أرقى مستوى.
، خادم الحرمين يرعى غداً افتتاح وقف الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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