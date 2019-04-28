، "منصور بن محمد" يلتقي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،

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التقى محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد عبدالله آل ناجي، ورئيس ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن سلمان العقيل: مناقشة دعم الهيئة لمبادرة محافظ حفر الباطن لتأسيس مركز تسريع الابتكار، والهادف إلى تسريع المشروعات الابتكارية، إضافة إلى مناقشة مبادرة سواعد وطنية "مرصد التوطين"، والاستفادة من دور "منشآت" بعقد شراكة مع جامعة حفر الباطن والغرفة التجارية؛ من خلال تقديم خدماتها للمستفيدين.
كما جرى خلال اللقاء الاتفاق على عقد ورشة عمل في محافظة حفر الباطن، تهدف إلى التعريف بالدور الذي تقوم به هيئة "منشآت" وكيفية الاستفادة من خدماتها؛ من خلال صياغة اتفاقيات للتعاون مع بعض الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة.
"منصور بن محمد" يلتقي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-28
التقى محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد عبدالله آل ناجي، ورئيس ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن سلمان العقيل: مناقشة دعم الهيئة لمبادرة محافظ حفر الباطن لتأسيس مركز تسريع الابتكار، والهادف إلى تسريع المشروعات الابتكارية، إضافة إلى مناقشة مبادرة سواعد وطنية "مرصد التوطين"، والاستفادة من دور "منشآت" بعقد شراكة مع جامعة حفر الباطن والغرفة التجارية؛ من خلال تقديم خدماتها للمستفيدين.
كما جرى خلال اللقاء الاتفاق على عقد ورشة عمل في محافظة حفر الباطن، تهدف إلى التعريف بالدور الذي تقوم به هيئة "منشآت" وكيفية الاستفادة من خدماتها؛ من خلال صياغة اتفاقيات للتعاون مع بعض الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
05:20 PM
ناقَشا دعم الهيئة لمبادرة محافظ حفر الباطن لتأسيس مركز تسريع الابتكار
التقى محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد عبدالله آل ناجي، ورئيس ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن سلمان العقيل: مناقشة دعم الهيئة لمبادرة محافظ حفر الباطن لتأسيس مركز تسريع الابتكار، والهادف إلى تسريع المشروعات الابتكارية، إضافة إلى مناقشة مبادرة سواعد وطنية "مرصد التوطين"، والاستفادة من دور "منشآت" بعقد شراكة مع جامعة حفر الباطن والغرفة التجارية؛ من خلال تقديم خدماتها للمستفيدين.
كما جرى خلال اللقاء الاتفاق على عقد ورشة عمل في محافظة حفر الباطن، تهدف إلى التعريف بالدور الذي تقوم به هيئة "منشآت" وكيفية الاستفادة من خدماتها؛ من خلال صياغة اتفاقيات للتعاون مع بعض الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة.
، "منصور بن محمد" يلتقي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،
المصدر : الخليج 365
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