، "اللغة العربية" يكمل برامجه بإندونيسيا ومالي ويصدر مجلته العلمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - المركز ينفذ حزمة من الفعاليات والبرامج اللغوية الأسبوع القادم

ينفذ مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية في الأسبوع القادم حزمة من الفعاليات والبرامج اللغوية، تبدأ بتدريب معلمي اللغة العربية في مالي، وتشمل إصدار مجلة جديدة، وتنفيذ حلقات دولية مع منظمة اليونسكو.

وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الدكتور عبدالله الوشمي أن المركز ينفذ بالشراكة مع معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى دورة تدريبية لمعلمي اللغة العربية في مالي خلال الفترة من 23 إلى 27 شعبان الحالي، وتهدف الدورة إلى تدريب 15 أستاذاً مالياً من مدن متعددة، وذلك ضمن البرامج التدريبية التي يقوم عليها المركز دولياً، حيث تنطلق فعاليات الدورة وتستمر لمدة 5 أيام؛ وذلك لتمكين المتدربين من جمهورية مالي من مهارات تعليم اللغة العربية والبحث فيها لخدمة اللغة العربية.

من جانب آخر، اختتم المركز لقاء المراكز البحثية اللغوية (التأسيس ومجالات العمل والبرامج) وذلك بحضور عدد من مديري المراكز البحثية اللغوية ومشرفيها؛ ترسيخاً للتعاون بين المراكز البحثية في الجامعات السعودية، حيث تطرق المشاركون إلى مناقشة البرامج والمشروعات المشتركة في مجال النشر والمشروعات العلمية والتخطيط اللغوي والتدريب والتعاون الدولي.

فيما يعقد المركز اليوم حلقة نقاش بعنوان "اللغة العربية بوابة للمعرفة" وذلك في سياق تعاون المركز مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضمن مشروع دراسة الوضع اللغوي للغة العربية في المشهد العربي والدولي.

وضمن جهود المركز الدولية قدم موفد المركز إلى إندونيسيا الدكتور عبدالعزيز العصيلي يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين ندوة لطلاب برنامج تعليم العربية بعنوان (قضايا مهمة في تعلم العربية وتعليمها في إندونيسيا) وذلك في جامعة كديري إندونيسيا بالتعاون مع جامعة مالانج، وندوة أخرى بعنوان "النحو المعجمي وتطبيقاته في تعلم العربية وتعليمها"، وذلك في جامعة كديري في إندونيسيا بالتعاون مع جامعة مالانج.

وأشار "الوشمي" إلى أن المركز ينظم يوم الثلاثاء القادم حلقة نقاش بعنوان (المجلس التنسيقي لمؤسسات اللغة العربية في الدول غير العربية: الفرص والتحديات) وذلك للتعريف بالمجلس التنسيقي والخطوات والإجراءات التي أنجزت في إطار تأسيس الأفكار الرئيسة الأولى المطروحة في هذا المجال، ووضع الرؤى التنفيذية لبرامج المجلس.

يذكر أن المركز أصدر هذا الأسبوع العدد الأول من المجلة العلمية المحكّمة (تعليم اللغة العربية لغةً ثانية)، لتكون ثالثة المجلات المحكمة الصادرة عن المركز.