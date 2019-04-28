وصل جثمان محافظ رنية ” سعود بن عبدالمحسن القحطاني “؛ الذي وافته المنية في رحلته العلاجية الخارجية، مساء أمس السبت، عَبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وفي السياق نفسه، شيع حشد كبير جثمان الفقيد، اليوم الأحد، وَسط حضور عددٍ من المسؤولين والأقارب والمحبين، من بينهم مسؤولو وأهالي محافظة رنية الذين كانوا في مقدمة مستقبلي جثمانه -رحمه الله- وفاءً لما قدّمه للمحافظة إبّان فترته السابقة.
وأدى الحضور الصلاة على الفقيد ” القحطاني “؛ فجر اليوم، بالمسجد الحرام، فيما دُفن جثمانه في مقبرة الشهداء بمكة المكرّمة، وسيُقام العزاء في منزل والده بحي الأمير فواز بمحافظة جدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: تشييع جثمان محافظ رنية وسط جموع غفيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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