شاهد: "السناب الأمني العنصري" يواجه قرارًا مفاجئًا في السعودية

أصدر وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، توجيها بشأن "السناب الأمني العنصري"، الذي أثار الغضب في أنحاء المملكة العربية السعودية.

ووجه وزير الداخليه، "بالتحقيق حيال ما قام به سامي الشيباني على "سناب شات"، كما أنه وجه بدعوة الفتيات وأبناء الشهداء لاستقبالهم بداية الأسبوع المقبل"، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

في وقت سابق، نظمت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، حفلا مخصصا لأبناء شهداء القطاعات الأمنية والعسكرية في مدينة جدة، إذ شهد المناسبة السنوية في نسختها الخامسة هذا العام، سباقا للأطفال الحاضرين من أبناء الشهداء.

وشارك سامي الشيباني، وهو شاب سعودي معروف في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو للحفل استعرض فيه عددا من الفتيات المشاركات في السباق، وسأل عددا منهن عما إذا كن جاهزات للسباق، فيما تجاهل طفلتين ذواتي بشرة سوداء تقفان في الرتل ذاته.

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ووجد الفيديو الذي نشره الشيباني في حسابه بموقع "سناب شات" الذي يحمل اسم "السناب الأمني" ويحظى بمتابعة كبيرة، تداولا لافتا انتقل لباقي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط سيل من الردود الغاضبة من الفيديو واتهامات لمصوره بالعنصرية.

وعلى موقع "تويتر" السعودية، تصدر هاشتاغ "#ضد_السناب_الأمني_العنصري" قائمة المواضيع الأكثر رواجا، مع انضمام كثير من المغردين السعوديين لتأييد دعوة مقاطعة الحساب في موقع "سناب شات".