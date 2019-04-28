مشاهدة: مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 20 أحداث جديدة غير متوقعة

تصدرت الحلقة 20 من المسلسل "عندما يكتمل القمر"، مؤشرات البحث على موقع جوجل في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد عرضها عبر قناة إم بي سي الفضائية، وما كشفت عنه من أحداث وإثارة وتشويق للجمهور.

شاهد الحلقة 20 هنـــا

تدور أحداث المسلسل السعودي "عندما يكتمل القمر"، حول أب يُدعى (عجمان)، يُصاب بلمسة شيطانية وتقوم العائلة بعلاجه وتتوالى الأحداث، حول العالم السفلي من الشياطين وما إلى ذلك.

وتتلبس عجمان مخلوقة من العالم السفلي بحسب قصة المسلسل وتحيل حياته إلى جحيم، ويعود إلى أبنائه وأحفاده وكأنه إنسان آخر، يأتي بتصرفات غريبة، ولا يتوقف عن الرقص في الأماكن الشعبية. (عندما يكتمل القمر الحلقة الثانية 02 في هذه الصفحة)

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وتحاول شخصية جمعان الحصول على بعض المال بالعودة لمقر نشأته المهجور، في سبيل البحث عن مخرج من حياة الحزن وضيق ذات اليد.

المسلسل السعودي "عندما يكتمل القمر"، من بطولة: ريم عبدالله، فيصل العميري، محمد الطويان، أحمد شعيب، ميسون الرويلي، سارة اليافعي، ويتم عرضه من السبت إلى الخميس، ويتم عرضه عبر قناة إم بي سي.