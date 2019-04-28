أمير نجران بالنيابة يُكرِّم ممرضًا أنقذ مصابًا على طريق يدمة

كرَم نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز في مكتبه، اليوم الأحد، الممرض صالح بن مرزوق آل كليب، نظير الجهود التي بذلها لإنقاذ حياة شاب تعرَض لحادث مروري على طريق محافظة يدمة؛ حيث قدَّم له الإسعافات اللازمة ورافقة أثناء نقله إلى المستشفى.

وقد حضر التكريم نائب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.

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وفي إطار الدور التوعوي الذي تقوم به الإمارة، رعى أمير المنطقة بالإنابة الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، مؤخرًا ملتقى الأمن الفكري «الانتماء واللحمة الوطنية»، الذي نظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، بحضور الرئيس العامّ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وعدد من مسؤولي الرئاسة العامة والقطاعات الحكومية، وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبدالله للفعاليات والمؤتمرات بنجران.

وخلال هذه الفعالية، قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند،: إن حب الوطن غريزة وجبلة؛ لكنه يكون طاعة وقربة إذا كان الوطن وطن الإسلام ومأرز الإيمان ومهوى أفئدة الأنام، وهو الذي يقيم شرع الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إنها المملكة العربية السعودية بلد الإسلام والرخاء والوحدة والعز والإباء.

وأضاف السند: نحن بأمسّ الحاجة إلى هذه المبادئ والقيم في تعزيز معنى الوفاء والانتماء واللحمة ووحدة الصف والالتفاف مع ولاة الأمر في موطن يضمّ الحرمين الشريفين، مستشهدًا بمواقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لافتًا إلى أن هذا الملتقى ينطلق ليعلن بوضوح أن هذا الوطن وطن متماسك متلاحم يشد بعضه بعضًا ويقف الشعب خلف قيادته سمعًا وطاعة بالمعروف، ويتفيؤون ظلال الأمن الوارف الذي لا نظير له على وجه المعمورة، مثمّنًا ما يقدمه رجال الأمن البواسل من ملاحم بطولية في صد عدوان كل خارج على وطننا وولاة أمره.