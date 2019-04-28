الأمير تركي بن هذلول يوجه بفتح طريق الخدمة لنفق الملك عبدالعزيز في نجران

وجّه نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بفتح طريق الخدمة لنفق الملك عبدالعزيز عند الانتهاء من أعمال السفلتة قبل شهر رمضان، لما لهذا الطريق من أهمية في تسهيل الحركة المرورية .

وأشاد الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بـ«الدعم غير المحدود» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين؛ لتوفير كل ما من شأنه دفع عجلة التنمية في شتى المجالات ومواصلة العمل في تطوير مناطق المملكة كافة، ومنها منطقة نجران التي حظيت كغيرها بنصيب وافر من المشروعات التنموية.

وأشار خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان إلى حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم منوهًا بالتوجيهات الكريمة في مضاعفة الجهود لإنجاز مشاريع التنمية؛ لينعم بها المواطنون والمقيمون في كل شبر من أرجاء الوطن.

وتسلم الأمير تركي بن هذلول تقريرًا عن سير مشاريع أمانة المنطقة الجاري تنفيذها في مدينة نجران ومحافظات المنطقة، كما جرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات المنطقة.