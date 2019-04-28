«مسام» يتمكن من انتزاع 2300 لغم في اليمن خلال أسبوع

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل 2019م، من انتزاع «24» لغمًا مضادًا للأفراد، و«1,018» لغمًا مضادًا للآليات و«197» عبوة ناسفة و«1,082.» ذخيرة غير منفجرة؛ ليبلغ إجمالي ما تم نزعه «2,321» لغمًا.

يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع «63,719» لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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وكان مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، قد أعلن منذ أسبوعين عن انتزاع 993 لغمًا خلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري.

وتنوعت الألغام المنتزعة، بين 27 لغمًا مضادًا للأفراد 459 لغمًا مضادًا للآليات وسبع عبوات ناسفة و500 ذخيرة غير منفجرة.

جدير بالذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 53.770 لغمًا زرعتها الميليشيات الانقلابية الحوثية، في الأراضي اليمنية واستهدفت بها المدارس ومنازل المدنيين، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، بينما راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.