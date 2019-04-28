السعودية اليوم / أمير المنطقة الشرقية يطلع على مستجدات سير العمل في مشروع الرؤية والتوجه الاستراتيجي لهيئة تطوير المنطقة



الدمام 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 أبريل 2019 م واس

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة عقدت اللجنة التنفيذية بهيئة تطوير المنطقة اليوم ، اجتماعاً بحضور معالي رئيس اللجنة المستشار المهندس ابراهيم بن محمد السلطان وعدد من منسوبي الهيئة , لاستعراض تطورات ومستجدات سير العمل في مشروع الرؤية والتوجه الاستراتيجي والبناء المؤسسي لمنطقة وهيئة تطوير الشرقية .

وتضمن العرض تفصيلاً لخطوات العمل بالمشروع وأعمال التنسيق التي تمت مع جميع الجهات ذات العلاقة وشرائح المستفيدين ونتائج تحليل وتقييم الوضع الراهن للمنطقة الشرقية والرؤية التى تمت صياغتها والركائز والاهداف الاستراتيجية الاساسية بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامجها مبادراتها في شتى القطاعات التنموية بالاضافة الى مناقشة الأفكار والتوجهات الأولية لصياغة المبادرات التنموية للمنطقة.

وقد ثمن سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس الهيئة ماتم إنجازه من خطوات، مشدداً على أهمية توظيف ما تحظى به المنطقة الشرقية من مقومات وخصائص متنوعة ضمن مخرجات هذا المشروع والاهتمام بكل ما من شأنه رفع مستوى الرفاه للمواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية.

كما وجه سموه بوضع الأولويات والمبادرات التنموية التي ترسم مستقبل المنطقة وفق برنامج زمني محدد.

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16:42ت م

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