السعودية اليوم / الفرع المتنقل لـ"هدف" يقدم خدماته في أملج



أملج 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

بدأ الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية " هدف" أمس بتقديم خدماته المختلفة في محافظة أملج ، وذلك بتواجد حافلة الفرع المتنقل المجهزة بالإمكانيات والخدمات اللازمة لخدمة عملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين بعدد من الأماكن بالمحافظة كمنتزه الدقم السياحي ومقر المعهد الصناعي الثانوي وجوار مبنى المحافظة.

ويهدف الفرع المتنقل إلى أبراز المبادرات والبرامج التي يُنفذها بهدف دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص, استقبال الشباب طالبي العمل وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل, وعرض الوظائف المتوفرة لهم, بالإضافة إلى الدورات التدريبية والإرشاد المهني للشباب التي يقدمها الصندوق.

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16:35ت م

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