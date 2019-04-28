

الباحة 23 شعبان 1440هـ الموافق 28 إبريل 2019م واس

أعدت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها خطة رقابية مكثفة سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وأوضح أمين الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الأمانة والبلديات تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق توجيهات وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصيبي .

وأشار الدكتور السواط بأن الخطة التي أعدتها الأمانة والبلديات خلال شهر رمضان المبارك تشمل التركيز على المحلات التجارية والمطاعم والبوفيهات والمخابز للتأكد من قيامها باستيفاء كافة الشروط الصحية وكذلك متابعة البسطات والباعة الجائلين, فيما فقد وضعت الأمانة خطة محكمة لمتابعة المسالخ وكلفت جهازاً فنياً وإدارياً للإشراف عليها والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لتقديم خدمتها للمواطنين والمقيمين وتكثيف الرقابة على محلات بيع اللحوم لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وذكر أمين الباحة بأن الخطة تشمل كذلك تكثيف أعمال النظافة وزيادة القوة البشرية العاملة في الأسواق والقرى وتزويدهم بالأدوات والمعدات المختلفة لتخلص السريع من النفايات بالطرق الآمنة والوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة وتكليف فرق للقيام بعمليات الرش لمكافحة الحشرات تعمل على فترتين صباحية و مسائية .

ووجه الدكتور السواط رؤوساء البلديات التابعة للأمانة والوكلاء ومدراء الأقسام المعنية والمراقبين بضرورة مضاعفة الجهود والحرص على تقديم أفضل الخدمات والقيام بالجولات الميدانية طوال اليوم وعلى مدار الـ 24 ساعة ومعاقبة المخالفين وتغريمهم وفق لائحة الجزاءات والغرامات.

ودعا أمين منطقة ااباحة في ختام تصريحه المواطنين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال حسابات الأمانة والبلديات في مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال على رقم الطوارئ 940.

//انتهى//

16:13ت م

0169





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة منطقة الباحة تستعد بخطة رقابية خلال شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.