السعودية اليوم / أمانة عسير تنظم ورشة عمل عن المراجعة الداخلية واتخاذ القرار



أبهـا 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 أبريل 2019 م واس

نظمت إدارة التدريب والتطوير بأمانة منطقة عسير مؤخراً, ورشة عمل عن المراجعة الداخلية واتخاذ القرار, استهدفت منسوبي الأمانة والإدارات المعنية ومنسوبي البلديات من إدارات المراجعة الداخلية، و ذلك بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي .

واستعرضت الورشة المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي, ومحور المراجعة الداخلية, والمراجعة الداخلية وكيفية اتخاذ القرار الاقتصادي، والمراجعة الداخلية وتقويم المخاطر، إلى جانب المراجعة الداخلية وبناء المنظومة والعلاقات السليمة بين إدارة المراجعة الداخلية والإدارات الأخرى, والتسويق من خلال المراجعة الداخلية .

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16:13ت م

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