

جدة 23 شعبان 1440 هـ الموافق28 إبريل 2019 م واس

استقبلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" أمس وفداً من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى برئاسة عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد الجغيمان للتعرف على أهداف الجامعة الاستراتيجية في خدمة البحث العلمي والتعليم على المستويين الوطني والدولي.

واستعرضت خلال برنامج الزيارة النائب والمشارك الأعلى لرئيس الجامعة للتقدم الوطني الاستراتيجي الدكتورة نجاح بنت يوسف عشري الرؤية المستقبلية لـ "كاوست" وابحاثها وابتكاراتها التي تصب في دعم الاقتصاد المعرفي وتحقيق اهداف رؤية المملكة 2030.

وكشفت الدكتورة عشيري أن ابحاث الاحتراق النظيف التي يقوم بها مركز الاحتراق النظيف في "كاوست" يعد من أهم الأبحاث التي تخدم المملكة في رؤيتها المستقبلية لاستخدام النفط بكفاءة عالية دون أن يترك بصمة على البيئة.

وشملت الزيارة جولة الوفد في معرض علمي يعطي لمحة عن أبرز أبحاث الجامعة والابتكارات والشركات الناشئة التي تأسست في كاوست بفضل برامج مسرعات المشاريع والأعمال الناشئة وزيارة مختبرات الجامعة الأساسية كمختبر التصوير العملي ومركز الحوسبة الفائقة الذي يحوي حاسوب شاهين 2 الخارق الذي يعد أقوى حاسوب خارق في الشرق الأوسط.

واختتمت الزيارة بجولة في متحف العلوم والتقنية في الإسلام الذي يعطي صورة عن أمجاد العرب والمسلمين في مجالات العلوم المختلفة والتي تعد اللبنة الأساسية التي تقوم عليها علوم العصر الحديث.

// انتهى //

16:10ت م

0164





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى في رحاب جامعة "كاوست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.