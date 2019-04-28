السعودية اليوم / رئيس بلدية بارق يزور مركز ثلوث المنظر



محايل 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

زار رئيس بلدية محافظة بارق أحمد بن عوض البارقي وعضو المجلس البلدي علي بن موسى المعربي اليوم مركز ثلوث المنظر التابع للمحافظة .

ووقف " البارقي " على مشروعات المركز التي تنفذها البلدية ومنها إزدواجية طريق ثلوث المنظر .

وأوضح رئيس البلدية " البارقي " أن البلدية تقوم بتنفيذ إزدواج طريق ثلوث المنظر وربطه بطريق بارق محايل الدولي . وأفاد أن قسم المشاريع قام بسفلتة طرق أحياء قُرى وادي الخير، مبيناً أن البلدية تسعى لإيصال جميع الخدمات من سفلتة وإنارة الطرق المؤدية لقرى المركز وذلك حسب إمكانيات البلدية المتاحة.

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16:07ت م

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