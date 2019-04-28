السعودية اليوم / تدمير مخبأ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتي الصنع وإيقاف مهربين ومهاجرين بالجزائر



الجزائر 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

دمر الجيش الجزائري مخبأ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتي الصنع وأغراض أخرى بعد كشفها بمدينتي بومرداس وجيجل شمال البلاد وشرقها.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن عناصرها بمدينتي تمنراست وعين قزام أوقفت خلال عمليات مختلفة خمسة مهربين وصادرت منهم ثلاثة مركبات رباعية الدفع ودراجتين ناريتين وثلاثة مولدات كهربائية وثلاث مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن.

وأشار البيان من جهة أخرى، إلى أن عناصر من الأمن بمدن عين صالح وتيارت ووهران أوقفت 56 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

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16:06ت م

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