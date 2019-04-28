السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع الـ27 للجنة الشراء الموحد للوازم والمعدات البريدية بدول مجلس التعاون



الرياض 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

عقدت لجنة الشراء الموحد للوازم والمعدات البريدية بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ27 خلال الفترة من 24 ـ 25 أبريل 2019، بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وتناول الاجتماع استعراض ومراجعة العقود والعمليات للمناقصات السابقة للإدارات البريدية بدول المجلس، ومناقشة طرح المناقصات بطريقة سعر الوحدة (Blanket Contract)، كما قامت اللجنة بعمل المراجعة الدورية لآلية العمل وذلك لاستمرار تطوير اجراءاتها ومواكبتها لكل ما هو جديد في مجال الشراء الموحد.

واستحدث خلال الاجتماع آلية لإدراج الشركات المخالفة للقائمة السوداء (Black List)، ومتابعة تنفيذ خطة عمل اللجنة للعامين 2019 _ 2020.

// انتهى //

16:06ت م

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