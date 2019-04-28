السعودية اليوم / "أمانة نجران" تطلق الحملة الرقابية التفتيشية المكثفة على المحلات التجارية



نجران 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 أبريل 2019 م واس

أطلقت أمانة منطقة نجران، الحملة الرقابية الصحية المكثفة التي تستهدف المحال التجارية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والحد من المخالفات، والإسهام في تقديم غذاء آمن للمستهلكين، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والإجازة الصيفية.

وقال أمين منطقة نجران، المهندس حمد بن حسين عيبان أن هذه الحملة تأتي انطلاقا من حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية في تكثيف الرقابة الصحية الشاملة على المحلات التجارية المتعلقة بالأنشطة الصحية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، والإجازة الصيفية.

وشدد على ضرورة تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية على المحال المخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

من جانبه أوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة، فايز علي بن رجاء إن الحملة تستهدف تكثيف الرقابة على جميع المحال التجارية ،والأسواق المركزية والمطاعم والمستودعات، والمسالخ، وأسواق الخضار والفواكه، والملاحم، وبيع الدواجن والأسماك والأنعام، ومحلات العصائر والحلويات والمخابز، وصوالين الحلاقة والتزيين النسائي ومغاسل الملابس، وقصور الأفراح والمطابخ، وذلك من خلال كوادرها من المراقبين الصحيين للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة.

داعيا المواطنين والمقيمين إلى دعم الحملة ومساندتها والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات صحية على رقم طوارئ الأمانة.

//انتهى//

16:05ت م

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