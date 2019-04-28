السعودية اليوم / وكيل محافظ أملج يطلع على خدمات الفرع المتنقل لـ "هدف"



أملج 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

اطلع وكيل محافظ أملج مسعود بن مسلم الجهني اليوم على الخدمات التي يقدمها الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية " هدف" الذي يوجد حالياً بالمحافظة , يرافقه رئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني , وذلك بمقر المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بأملج.

واستمع وكيل المحافظ لشرح من المشرف على الفرع المتنقل محمد بن فايز العمري عن أهداف وخطط الفرع المتنقل وأبرز المبادرات والبرامج التي يُنفذها بهدف دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص، من خلال استقبال الشباب من طالبي العمل وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل, وعرض الوظائف المتوفرة لهم, إضافة إلى الدورات التدريبية والإرشاد المهني للشباب التي يقدمها الصندوق , مقدماً شكره وتقديره للقائمين على صندوق الموارد البشرية " هدف" على هذه الجهود في خدمة شباب المحافظة.

يذكر أن الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية " هدف" هو عبارة عن حافلة مجهزة بالإمكانيات والخدمات اللازمة لخدمة عملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين ويهدف إلى دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص من خلال استقبال الشباب وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل .

// انتهى //

16:04ت م

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