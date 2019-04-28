السعودية اليوم / الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماعاً لمناقشة أعمال أمانة جدة



جدة 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 أبريل 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أميرمنطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعاً جرت خلاله مناقشة أعمال أمانة جدة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع الذي حضره أمين جدة صالح التركي ، وقيادات الأمانة على الأعمال التي تمّت خلال الفترة الماضية ومن بينها التحّول الرقمي في إنجاز المعاملات ، والمشاريع الجاري تنفيذها والمطروحة ، والأخرى تحت الترسية ، إلى جانب تفويض الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات الفرعية وتعيين الكوادر النسائية في مناصب قيادية.

كما تخلل الاجتماع استعراض تطورات مشروع تصريف مياه الأمطار بالمحافظة.

// انتهى //

15:58ت م

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