انت الان تتابع تفاصيل خبر رغم الحصار.. قطر تخفّض أسعار 500 سلعة خلال رمضان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 04:52 مساءً - خفّضت قطر أسعار أكثر من 500 سلعة تمهيداً لبيعها بأسعار مقبولة خلال شهر رمضان، رغم أن تكاليف إيصال هذه المنتجات للبلاد تضاعف بسبب الحصار المفروض على الدوحة.

وقالت وزارة الاقتصاد والصناعة في قطر، اليوم الأحد: "يتم تنفيذ هذه المبادرة بالاتفاق مع محلات السوبر ماركت الرئيسية وستستمر حتى نهاية شهر رمضان".

وأضافت أنها "ستستجيب (الأسواق) لوعود الوزارة بمساعدة الناس على شراء تلك السلع التي يزيد استهلاكها عادة خلال هذا الشهر الكريم. وقد حددنا مع هذه المتاجر قائمة بهذه السلع من أجل تحديد أسعارها وجعلها مقبولة".

وأدرجت الوزارة الدقيق والسكر والأرز والمعكرونة والحليب وعدداً من المواد غير الغذائية في قائمة هذه السلع.

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ووعدت الوزارة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة ومتكررة لمعرفة كيف تقوم إدارة المخازن بتنفيذ هذه التعليمات.

كما طلبت السلطات القطرية من المشترين تقديم الشكاوى إذا كانت محال السوبر ماركت لا تمتثل لسياسة تخفيض الأسعار في رمضان.

وهذه الإجراءات تأتي في ظل الحصار الذي تفرضه السعودية والبحرين والإمارات ومصر على قطر منذ يونيو عام 2017، بتهمة دعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة جملة وتفصيلاً، واعتبرته محاولة للتدخل في سيادتها، وعقب الحصار لجات قطر إلى إنشاء أسواق محلية بديلة عن منتجات دول الحصار.