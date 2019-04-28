السعودية | مفجآت الكأس.. الاتحاد يصالح جماهيره.. الهلال يواصل السقوط .. والنصر يقترب من إنهاء الموسم بلا ألقاب

المناطق - إسلام داوود

مفاجآت من العيار الثقيل أسفر عنها الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، لم يكن أكثر المتشائمين ليتوقع أن يغادر الهلال البطولة وفي شباكه 5 أهداف من فريق التعاون، وخروج النصر من نفس الدور محملا بهزيمة ثقيلة 4-2 من الاتحاد.

الاتحاد الذي نجح مؤخرا في الخروج من دائرة الخطر في الدوري بعدما كان قاب قوسين من الهبوط إلى الدرجة الثانية، ونجح في الأمتار الأخيرة من عمر الدوري من تحقيق نتائج إيجابية ولاسيما بعد الفوز على النصر في الدوري ضمن على إثرها البقاء في الدوري العام المقبل.

ويبدو أن استفاقة الاتحاد التي يسعى من خلالها لمصالحة جماهيره توشك أن تؤتي ثمارها حيث وصل الاتحاد إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتنتظره مباراة أمام التعاون، في حال فوز الاتحاد بها فإنه سيكون حصل على بطولة الكأس للعام الثاني على التوالي، وبذلك ينهي موسمه الصعب بصورة مشرفة.

على الجانب الآخر في الهلال، الذي لا ينفك يتلقى الصدمة تلو الأخرى، فعلى الرغم أن الزعيم بات الأقرب والأوفر حظا لنيل بطولة الدوري هذا العام، نتيجة تراجع نتائج النصر، إلا أن الهزيمة الثقيلة بخماسية من التعاون في الكأس أكدت أن الهلال يعاني من مشاكل عميقة بحاجة إلى تغيير واسع.

وبعد ساعات من هزيمة الهلال المدوية في الكأس، أقالت إدارة النادي الهلال، مدرب الفريق الكرواتي زوران ماميتش يوم السبت، والذي حملته الجماهير المسؤولية عن تراجع مستوى الفريق طوال الفترة الماضية والتسبب في خسائر الهلال المحلية والآسيوية.

”وتوصلت إدارة النادي لاتفاق مع نادي الفيصلي لاستعارة جهازه الفني بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا ليتولى قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي وذلك باتفاقية تكفل بقيمتها المالية الأمير الوليد بن طلال عضو شرف النادي“.

وتولى ماميتش تدريب الهلال في يناير بعد الانفصال الهلال عن المدرب البرتغالي جورج جيسوس بالتراضي.

على الطرف الآخر فإن النصر يعد الأقل حظا بين الفرق الثلاث حيث بات في موقف لا يحسد عليه ويخشى الفريق من خروجه من البطولات التي ينافس عليها خالي الوفاض بعدما غادر الكأس إثر الهزيمة التي تلقاها من الاتحاد بنتيجة 4-2.

وبعد أن كان النصر الأقرب للفوز بلقب الدوري فقد تراجعت حظوظه أيضا بعد أن تلقي هزيمة أخرى من الاتحاد، وضعت الهلال في مقدمة الجدول بفارق نقطتين عن النصر، وقبل جولات قليلة من انتهاء البطولة، ما يجعل النصر بحاجة إلى هدية تقدمها لهم أقدام الفرق المنافسة للهلال فيما تبقى من جولات، على أمل أن يسترد النصر البطولة الغالية.