السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الياباني

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الياباني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس عقد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بوزارة الخارجية بالرياض اليوم جلسة مباحثات ثنائية مع معالي وزير الخارجية الياباني تارو كونو.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، وآفاق الشراكة بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا يوميروا والوفد الرسمي المرافق لمعالي وزير الخارجية الياباني.

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