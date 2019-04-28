السعودية | مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” يتمكن من انتزاع 2,321 لغمًا خلال الأسبوع الرابع من شهر إبريل

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” يتمكن من انتزاع 2,321 لغمًا خلال الأسبوع الرابع من شهر إبريل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الرابع من شهر إبريل 2019م، من انتزاع “24” لغماً مضاداً للأفراد ، و”1,018″ لغماً مضاداً للآليات و”197″ عبوة ناسفة و”1,082.” ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه “2,321” لغمًا.

يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع “63,719” لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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