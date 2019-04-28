السعودية | وزير النقل يزور ميناء شنقهاي بالصين ويلتقي بقيادات أكبر شركات الشحن البحري عالميًا

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

زار معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل بن محمد العامودي، بحضور معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح اليوم، ميناء شنقهاي بالصين، وذلك خلال مشاركة معاليه ضمن وفد المملكة في أعمال “منتدى قمة الحزام والطريق للتعاون الدولي الثاني”.

واطلع الدكتور العامودي خلال الزيارة على أحدث التقنيات المستخدمة في مناولة الحاويات، وتسهيل وصولها إلى الميناء ومغادرتها، حيث يعد ميناء شنقهاي الصيني أكبر ميناء على مستوى العالم، كما بحث الفرص القائمة لنقل هذه الخبرات التشغيلية المتقدمة إلى الموانىء السعودية، وبما يدعم صناعة النقل البحري في المملكة بوجه عام.

وفي ذات الصدد، التقى العامودي برئيس مجلس إدارة شركة “كوسكو”، التي تعد إحدى أكبر شركات الشحن البحري عالميًا.

وتناول اللقاء فرص تطوير العلاقة مع الشركة الصينية ونقل خبراتها إلى الموانىء السعودية في جوانب مهمة كمراكز المناولة، وتقنيات المسافنة، مع الاستفادة من التطور الذي تشهده الموانىء السعودية في أعمالها.

واختتم العامودي جولته بتأكيد حرص منظومة النقل في المملكة على تعزيز الشراكة مع الجانب الصيني، لا سيما أن الصين تحتل مكانة ريادية كإحدى الدول الكبرى المصدّرة للسلع بحريًا من المنشأ إلى الأسواق العالمية، كما يترجم هذا الحرص العمل الدؤوب من منظومة النقل والقطاعات الحكومية الشريكة على تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تربط بين القارات الثلاث، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.